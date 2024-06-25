ЧП и криминал
25.06.2024, 11:36

Двое граждан РФ незаконно пересекли госграницу и запросили у Эстонии международную защиту

 
Riigipiir
Riigipiir
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

23 июня два гражданина Российской Федерации запросили у Эстонии международную защиту.

23 июня наблюдательный радар кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной линии в деревне Паттина волости Сетомаа в уезде Вырумаа.

Два человека были задержаны и доставлены на кордон для проведения процессуальных действий. Задержанными оказались граждане России, которые запросили международную защиту.

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