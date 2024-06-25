25.06.2024, 11:36
Двое граждан РФ незаконно пересекли госграницу и запросили у Эстонии международную защиту
ФОТО: | Delfi Meedia
23 июня два гражданина Российской Федерации запросили у Эстонии международную защиту.
23 июня наблюдательный радар кордона Саатсе зафиксировал незаконное пересечение временной контрольной линии в деревне Паттина волости Сетомаа в уезде Вырумаа.
Два человека были задержаны и доставлены на кордон для проведения процессуальных действий. Задержанными оказались граждане России, которые запросили международную защиту.
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