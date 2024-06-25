Новости Эстонии
25.06.2024, 12:02

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Больше 30 градусов! На этой неделе лето заявит о себе в полную силу

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В жару приятно освежиться в фонтане.
В жару приятно освежиться в фонтане.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Закончился прохладный и дождливый период, начавшаяся неделя обещает быть жаркой и сухой, пишет издание Maaleht.

Сегодня, 25 июня, ясная или малооблачная погода. Преимущественно северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21-26, на открытом побережье до 18 градусов.

В среду, 26 июня, ожидается солнечная погода. В первой половине дня ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1-7, во второй половине дня ветер западных направлений 3-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 23-28, на открытом побережье местами 20 градусов.

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