ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Больше 30 градусов! На этой неделе лето заявит о себе в полную силу

Сегодня, 25 июня, ясная или малооблачная погода. Преимущественно северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21-26, на открытом побережье до 18 градусов.