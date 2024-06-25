25.06.2024, 12:02
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Больше 30 градусов! На этой неделе лето заявит о себе в полную силу(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Закончился прохладный и дождливый период, начавшаяся неделя обещает быть жаркой и сухой, пишет издание Maaleht.
Сегодня, 25 июня, ясная или малооблачная погода. Преимущественно северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 3-8, во второй половине дня на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 21-26, на открытом побережье до 18 градусов.
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