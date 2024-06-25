СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли сборная Австрии удивить команду Нидерланд?

Сборная Нидерландов в шаге от выхода в плей-офф. Поэтому нидерландцам достаточно сыграть вничью с Австрией. Ранее подопечные Рональда Кумана обыграли Польшу (2:1) и сыграли вничью со звёздной Францией (0:0).

Австрия оправдала статус одной из „тёмных лошадок“ турнира, показав зубы Франции (0:1) и уверенно обыграв Польшу (3:1). Победа в сегодняшнем матче позволит Австрии выйти в плей-офф. Однако австрийцам достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в плей-офф в качестве одной из лучших третьих команд.

Победа в группе сама по себе имеет огромную ценность, так как победитель группы попадает в так называемую нижнюю половину плей-офф, которая, как ожидается, будет слабее. Там на данный момент находятся Италия и Швейцария. Вторым в группе D, напротив, придется играть в верхней половине таблицы, где уже находятся Испания, Германия и Португалия.

С кем сыграют команды, которые выйдут в плей-офф из группы D?

Победитель группы D (Франция, Австрия или Нидерлады) выходит на второе место группы F (Турция, Чехия, Грузия).

Команда, занявшая вторе место в группе D, выходит на вторе место группы Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина).

Победители группы Е (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) встретится с командой, занявшей третье место в группе A, B, С, D.

Турнирная таблица:

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