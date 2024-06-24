Вратарь сборной Эстонии продлил контракт с лондонским „Арсеналом“

В последние сезоны Хейн был третьим вратарем „Арсенала“, поэтому игровой практики у него было мало. В завершившемся сезоне он не отыграл за основную команду „Арсенала“ ни одной минуты, а в предыдущем сезоне ему доверили сыграть только в одной кубковой игре.

Недавно Хейн дал понять, что продлит контракт с „Арсеналом“ в ситуации, когда у него будет возможность уйти в аренду и таким образом получить игровое время. Во второй половине сезона 2021/22 Хейн уходил в аренду в Рединг, который на тот момент выступал в Чемпионшипе, и там Хейн стал основным вратарем. Однако травма позволила ему сыграть лишь в пяти матчах.

„Я рад продлить контракт с „Арсеналом“ и продолжить свой путь в этом удивительном клубе“, — сказал Хейн, перешедший в лондонский клуб в 2018 году, в пресс-релизе клуба. „Надеюсь, вместе мы создадим прекрасные воспоминания“.

„Я очень рад, что Карл продолжит свое развитие в качестве игрока „Арсенала“. Он очень интересный игрок и популярен среди своих товарищей по команде“, — добавил спортивный директор „Арсенала“ Эду. „Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как он будет развиваться на следующем этапе своей карьеры“.

Не обошёлся без похвалы и главный тренер „Арсенала“ Микель Артета. „Карл каждый день впечатляет нас своим отношением и целеустремленностью, которое становится лучше с каждым днем. Мы ценим возможность внести свой вклад в его развитие, и поздравляем его с подписанием нового контракта“, — сказал Артета.

На данный момент „Арсенал“ не раскрывает подробностей контракта Хейна. Кроме того, не было упомянуто об аренде.

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