Эксперт советует приобретать автомобили до конца 2024 года, покупатели пока не торопятся(1)
В прошлую среду, 12 июня, в третьем чтении был принят проект Закона об автоналоге, который вступит в силу с 2025 года. По словам руководителя Citadele Leasing Райнера Моппеля, покупку и продажу машин стоит планировать еще в этом году.
Автоналог состоит из двух частей: ежегодного налога, который уплачивает собственник транспортного средства или, в случае лизинговых транспортных средств, ответственный пользователь автомобиля, зарегистрированного в Регистре транспортных средств, а также регистрационного налога, который должен быть уплачен, когда транспортное средство впервые регистрируется в Эстонии в Регистре транспортных средств или при первой смене собственника транспортного средства. Регистрационный налог представляет собой сумму трех компонентов: базовой части, части выбросов углекислого газа и, в зависимости от типа транспортного средства, массовой части. Оба налога зависят от возраста транспортного средства, и по мере увеличения возраста машины сумма уплачиваемых налогов уменьшается.
Ежегодный налог в Налогово-таможенный департамент регулярно уплачивает собственник или пользователь транспортного средства. Регистрационный налог взимается Департаментом транспорта при внесении или изменении записи в регистре. „Если до сих пор продающие машины предприятия ради удобства клиента добавляли связанные с регистрацией расходы в цену транспортного средства и сами вносили в регистр все необходимые записи, то в свете закона, который вступит в силу в новом году, продавцы и лизинговые фирмы еще не определили, кто именно будет платить регистрационный налог Департаменту транспорта, – сказал Моппель. – Предстоит выяснить, останется ли уплата регистрационного налога обязанностью покупателя, или продавец транспортного средства также сможет делать это, внося соответствующие записи в регистр“. По мнению Моппеля, понятно, что в любом случае связанные с покупкой транспортного средства затраты значительно возрастут.
Моппель отметил, что, если вы купите автомобиль в течение этого года, платить регистрационный налог не придется, и автомобиль обойдется дешевле. „Приобретя автомобиль в этом году, можно, так сказать, „отложить“ уплату регистрационного налога, причем по мере увеличения возраста транспортного средства сумма платежа также уменьшается“, - сказал Моппель. То же самое касается и транспортного средства, которое уже внесено в регистр, поэтому не имеет значения, хотите вы купить новую или подержанную машину: при первой смене собственника добавляется регистрационный налог. „Если вы планируете купить новую машину в этом году, сейчас последняя возможность разместить заказ. Следует учитывать, что у новых автомобилей сроки доставки больше, и сама регистрация тоже может занять время“, - добавил Моппель. Он уточнил, что, если, например, в этом году вы возьмете транспортное средство в лизинг и в конце срока лизинга зарегистрируете его на свое имя, регистрационный налог на него распространяться не будет. Налог необходимо платить только в том случае, если взявшее машину в лизинг лицо ее перепродает. „Регистрационный налог в отношении старых автомобилей существенно ниже, то есть, если вы будете ездить на машине еще несколько лет после окончания 5-летнего срока лизинга, то при продаже автомобиля его регистрационный налог будет значительно ниже той суммы, которую вам пришлось бы заплатить при покупке нового автомобиля того же типа“.
По словам Моппеля, только время покажет, увидят ли продавцы автомобилей резкий рост спроса во втором полугодии. Он отметил, что рынок и потребители до сих пор ждали, чтобы увидеть, как именно и в какой мере автоналог повлияет на цену автомобилей: „Поскольку транспортное средство, как правило, является крупной статьей расходов, происходящие на рынке изменения существенно влияют на спрос“. Например, продажи автомобилей выросли в конце 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года за счет ожидаемого повышения налога с оборота. „Однако если с увеличением налога с оборота цена автомобилей увеличилась на 2%, то с нового года регистрационный налог сделает покупку автомобиля существенно дороже“, - сказал Моппель.
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