Эксперт советует приобретать автомобили до конца 2024 года, покупатели пока не торопятся

Ежегодный налог в Налогово-таможенный департамент регулярно уплачивает собственник или пользователь транспортного средства. Регистрационный налог взимается Департаментом транспорта при внесении или изменении записи в регистре. „Если до сих пор продающие машины предприятия ради удобства клиента добавляли связанные с регистрацией расходы в цену транспортного средства и сами вносили в регистр все необходимые записи, то в свете закона, который вступит в силу в новом году, продавцы и лизинговые фирмы еще не определили, кто именно будет платить регистрационный налог Департаменту транспорта, – сказал Моппель. – Предстоит выяснить, останется ли уплата регистрационного налога обязанностью покупателя, или продавец транспортного средства также сможет делать это, внося соответствующие записи в регистр“. По мнению Моппеля, понятно, что в любом случае связанные с покупкой транспортного средства затраты значительно возрастут.

Моппель отметил, что, если вы купите автомобиль в течение этого года, платить регистрационный налог не придется, и автомобиль обойдется дешевле. „Приобретя автомобиль в этом году, можно, так сказать, „отложить“ уплату регистрационного налога, причем по мере увеличения возраста транспортного средства сумма платежа также уменьшается“, - сказал Моппель. То же самое касается и транспортного средства, которое уже внесено в регистр, поэтому не имеет значения, хотите вы купить новую или подержанную машину: при первой смене собственника добавляется регистрационный налог. „Если вы планируете купить новую машину в этом году, сейчас последняя возможность разместить заказ. Следует учитывать, что у новых автомобилей сроки доставки больше, и сама регистрация тоже может занять время“, - добавил Моппель. Он уточнил, что, если, например, в этом году вы возьмете транспортное средство в лизинг и в конце срока лизинга зарегистрируете его на свое имя, регистрационный налог на него распространяться не будет. Налог необходимо платить только в том случае, если взявшее машину в лизинг лицо ее перепродает. „Регистрационный налог в отношении старых автомобилей существенно ниже, то есть, если вы будете ездить на машине еще несколько лет после окончания 5-летнего срока лизинга, то при продаже автомобиля его регистрационный налог будет значительно ниже той суммы, которую вам пришлось бы заплатить при покупке нового автомобиля того же типа“.