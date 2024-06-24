ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Италия вырвала ничью в матче с Хорватией и вышла в плей-офф

Итальянцы начали активнее и были близки к голу. Калафьори сделал подачу слева, а Ретеги пробил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. На 25-й минуте итальянцы вновь могли выходить вперед. Барелла отдал пас на Бастони, который с упора пробил, но хорватов спас Ливакович.

Хорваты активно начали второй тайм, что принесло свои плоды. На 54-й минуте Модрич не реагировал пенальти, но через минуту исправился и вывел хорватов вперед.

В компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Маттиа Дзакканьи пробил из-за пределов штрафной и вырвал для Италии ничью, которая выводит итальянцев в плей-офф.

До матча:

Испания уже обеспечила себе первое место в группе B, набрав шесть очков перед заключительным туром. Италия занимает второе место с тремя очками, а Албания и Хорватия - третье и четвертое с равным количеством очков (1 очко).

Поскольку на чемпионате Европы помимо двух лучших команд из каждой группы в плей-офф выйдут еще четыре лучшие команды, занявшие третьи места, то сегодня многое поставлено на карту. У всех команд еще есть шанс выйти в следующий раунд.

Для выхода в плей-офф хорватам необходимо обыграть сборную Италии и занять таким образом второе (или третье, если победит Албания) место в турнирной таблице.

Если действующие чемпионы Европы итальянцы не проиграют Хорватии, то они точно будут вторыми и сыграют в плей-офф со Швейцарией.

Если Италия проиграет, то пропустит вперед Хорватию и займет третье место, но если в параллельном матче Албания обыграет Испанию, итальянцы окажутся и вовсе четвертыми.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

С кем сыграют команды из группы В, которые выйдут в плей-офф?

Победители группы B Испания встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F.