СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: действующие обладатели трофея рискуют остаться без плей-офф

Испания уже обеспечила себе первое место в группе B, набрав шесть очков перед заключительным туром. Италия занимает второе место с тремя очками, а Албания и Хорватия - третье и четвертое с равным количеством очков (1 очко).

Поскольку на чемпионате Европы помимо двух лучших команд из каждой группы в плей-офф выйдут еще четыре лучшие команды, занявшие третьи места, то сегодня многое поставлено на карту. У всех команд еще есть шанс выйти в следующий раунд.

Для выхода в плей-офф хорватам необходимо обыграть сборную Италии и занять таким образом второе (или третье, если победит Албания) место в турнирной таблице.

Если действующие чемпионы Европы итальянцы не проиграют Хорватии, то они точно будут вторыми и сыграют в плей-офф со Швейцарией.

Если Италия проиграет, то пропустит вперед Хорватию и займет третье место, но если в параллельном матче Албания обыграет Испанию, итальянцы окажутся и вовсе четвертыми.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

С кем сыграют команды из группы В, которые выйдут в плей-офф?

Победители группы B Испания встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F.

Команда, занявшая второе место в группе B, встретится со Швейцарией. Если третья команда из группы B также выйдет в плей-офф, то она сыграет с победителями группы E или группы F (Португалия). В группе Е все команды (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) перед заключительным туром набрали по три очка.

Турнирная таблица:

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