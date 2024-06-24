СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли Албания преподнести сенсацию?

Испания уже обеспечила себе первое место в группе B, набрав шесть очков перед заключительным туром. Италия занимает второе место с тремя очками, а Албания и Хорватия - третье и четвертое с равным количеством очков (1 очко).

Албания подходит к решающей игре всего с одним набранным очком, поэтому даже ничья с Испанией ее не устроит.

Албанцы уже смогли преподнести одну из главных сенсаций, сыграв вничью с Хорватией (2:2). Теперь Албании надо обыграть Испанию, но чтобы при этом Хорватия обыграла Италию с меньшей разницей забитых мячей. Если албанцы проиграют или сыграют вничью, а хорваты выиграют, то им можно будет паковать чемоданы.

Испанцы уже гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2024. Поэтому Луис де ла Фуэнте, скорее всего, предоставит отдых игрокам основного состава, но даже в этом случае албанцы все равно будут в роли аутсайдера.

С кем сыграют команды из группы В, которые выйдут в плей-офф?

Победители группы B Испания встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F.

Команда, занявшая второе место в группе B, встретится со Швейцарией. Если третья команда из группы B также выйдет в плей-офф, то она сыграет с победителями группы E или группы F (Португалия). В группе Е все команды (Румыния, Бельгия, Словакия, Украина) перед заключительным туром набрали по три очка.

Турнирная таблица:

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