Вы не видели бабушку? Полиция просит помощи

Когда Лидия вышла из дома престарелых, она была одета в розовую рубашку, разноцветные брюки и тапочки. Женщина ростом 153 см, худощавого телосложения.

Полиция проверила различные места, где могла находиться женщина, но ее пока не нашли. Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по телефону 112.

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