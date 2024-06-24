24.06.2024, 10:31
Вы не видели бабушку? Полиция просит помощи
ФОТО: Erakogu
Полиция просит помощи в поисках 89-летней Лидии, которая сегодня рано утром в 6:30 вышла из таллиннского дома престарелых на улице Марья в Кристийне. Женщина может попасть в беду без посторонней помощи.
Когда Лидия вышла из дома престарелых, она была одета в розовую рубашку, разноцветные брюки и тапочки. Женщина ростом 153 см, худощавого телосложения.
Полиция проверила различные места, где могла находиться женщина, но ее пока не нашли. Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по телефону 112.
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