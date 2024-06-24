ЧП и криминал
24.06.2024, 10:31

Бабушку нашли, с ней все в порядке!

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Pexels.com

Представитель полиции сообщил, что Лидию заметил на улице Лаки в Таллинне прохожий и позвонил в полицию. Женщину отвезли обратно в дом престарелых.

Ранее в понедельник полиция просила помощи в поисках 89-летней Лидии, которая сегодня рано утром в 6:30 вышла из таллиннского дома престарелых на улице Марья в Кристийне. Женщина могла попасть в беду без посторонней помощи.

Когда Лидия вышла из дома престарелых, она была одета в розовую рубашку, разноцветные брюки и тапочки. Женщина ростом 153 см, худощавого телосложения.

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