Бабушку нашли, с ней все в порядке!

Ранее в понедельник полиция просила помощи в поисках 89-летней Лидии, которая сегодня рано утром в 6:30 вышла из таллиннского дома престарелых на улице Марья в Кристийне. Женщина могла попасть в беду без посторонней помощи.

Когда Лидия вышла из дома престарелых, она была одета в розовую рубашку, разноцветные брюки и тапочки. Женщина ростом 153 см, худощавого телосложения.

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