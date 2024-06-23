МНЕНИЕ | Угроза за праздничным столом: Яанов день и домашнее насилие

С приближением Яанова дня вновь поднимается тема чрезмерного употребления алкоголя и связанного с этим увеличения числа случаев домашнего насилия. Хотя насилие в семье не возникает исключительно из-за алкоголя, статистика показывает, что в крупные праздники, такие как Яанов день, употребление алкоголя резко возрастает, что ведет к росту числа инцидентов.

По данным Департамента полиции и погранохраны, количество нападений на близких людей увеличивается именно в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году во время празднования Иванова дня в полицию поступило 190 сообщений о случаях домашнего насилия. Годом ранее эта цифра была еще больше — 200 случаев. Чем длиннее праздники и чем больше потребляется алкоголя, тем выше вероятность, что ссоры перерастут в насилие. По статистике прошлых лет, агрессорами в основном являются мужчины.