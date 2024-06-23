23.06.2024, 19:25
МНЕНИЕ | Угроза за праздничным столом: Яанов день и домашнее насилие
Эстонии необходимы цифровые решения для оповещения о насилии
ФОТО: | Delfi Meedia
Лииса Абель, руководитель технологической и консалтинговой компании CGI Eesti, пишет об информационных технологиях, которые обеспечивают безопасность жертвам домашнего насилия и помогают правоохранительным органам в их работе.
С приближением Яанова дня вновь поднимается тема чрезмерного употребления алкоголя и связанного с этим увеличения числа случаев домашнего насилия. Хотя насилие в семье не возникает исключительно из-за алкоголя, статистика показывает, что в крупные праздники, такие как Яанов день, употребление алкоголя резко возрастает, что ведет к росту числа инцидентов.
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