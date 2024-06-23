В аннексированном Севастополе в раздалась серия взрывов, местные власти заявили об ударе ВСУ

Минобороны РФ заявило, что удар по Севастополю был нанесен „американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями“. Четыре ракеты, говорилось в распространенном военным ведомством сообщении, удалось сбить. Еще одна ракета, заявило Минобороны, „в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города“.

Обломки ракет упали в нескольких районах города. В том числе, заявил ТАСС замглавы администрации аннексированного Севастополя Александр Кулагин, на пляж в районе Учкуевки. Также из-за падения обломков возник пожар в одном из жилых домов и загорелся лес.

Погибли три человека, в том числе двухлетний ребенок, заявил Развожаев. По данным Минздрава РФ, на которые ссылается ТАСС, пострадали 124 человека. Среди пострадавших, пишет РИА Новости также со ссылкой на Минздрав РФ, 27 детей. По словам Кулагина, пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы. Замглавы администрации аннексированного Севастополя не исключил, что число пострадавших будет расти по мере уточнения информации о последствиях ракетного удара.

Власти аннексированного Севастополя уверяют, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. „Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты“, — написал Развожаев, добавив, что сам он выехал в больницу к пострадавшим.

Из-за ракетного удара был на некоторое время закрыто движение по Крымскому мосту. Со стороны Краснодарского края и Крыма на въезд на мост в очереди скопились почти 600 автомобилей.

СК РФ после ракетного удара по Севастополю возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). „Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка“, - заявили в СК.