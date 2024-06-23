СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: Германия и Швейцария разыграют первое место в группе

Сборная Германии первой пробилась в 1/8 финала, обыграв сначала Шотландию (5:1), а потом во (2:0). Швейцария имеет все шансы выйти в плей-офф ЕВРО в третий раз подряд, имея в своем активе победу над Венгрией (3:1) и ничью с Шотландией (1:1).

Германия, которую поддерживает местная публика, занимает первое место в группе А, но у Швейцарии, находящейся на втором месте, есть шанс обогнать немцев за счет победы.

Если Швейцария проиграет, а Шотландия выиграет у Венгрии, то у обеих команд будет по четыре очка. Поскольку матч между этими двумя командами закончился вничью 1:1, учитывается разница мячей. Перед игрой она составляла 4:2 в пользу швейцарцев и 2:6 в пользу шотландцев, так что на данный момент Швейцария имеет преимущество. При текущем формате Евро (четыре из шести лучших третьих команд выходят из группы) четыре очка могут гарантировать швейцарцам выход в плей-офф.

Что ждет двух-трех команд группы А?

Победитель группы А встретится в 1/8 финала с командой, занявшей второе место в группе С. В группе С играют Англия, Дания, Словения и Сербия.

Команда, занявшая второе место в группе А, встретится в плей-офф с командой, занявшей второе место в группе В. В группе B играют Испания, Италия, Албания и Хорватия. Испания уже гарантировала себе первое место.

Если команда, занявшая третье место в группе А, также выйдет в плей-офф, то она сыграет с Испанией, Португалией или победителем группы Е. В группе Е играют Румыния, Бельгия, Словакия и Украина.

Турнирная таблица:

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