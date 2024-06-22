ФОТО | Алар Карис в Цесисе: никто никогда не решался напасть на страну-члена НАТО(34)
Президент Эстонии Алар Карис выступил с речью в Цесисе в 105-ю годовщину битвы под Вынну. ERR приводит текст речи президента.
Здесь, в Цесисе, или Вынну, 105 лет назад эстонские и латвийские войска одержали победу над войсками ландесвера, нашим общим врагом, и вынудили их отступить. Эта победа дала Эстонии возможность сосредоточить все свои силы на восточном фронте, что в конечном итоге принесло нам мир и международное признание.
В Эстонской и Латвийской освободительной войне было несколько критических моментов. Со стороны могло показаться, что надежды удержать фронт нет, или что он ненадолго развалился, и нас окружало общее сомнение, что Эстония не сможет выстоять против России. Но у нас были свои силы, и, к счастью, союзники оказали поддержку.
Что можно отметить в связи с этим спустя столетие? Прежде всего, то, что наше общее оперативное пространство - это все страны Балтии вместе. Не существует отдельной обороны Эстонии, Латвии или Литвы. Существует единое балтийско-польское оборонительное направление. Именно так нас теперь рассматривает НАТО.
Общее оперативное пространство требует совместных действий. Я думаю, что у нас в НАТО есть довольно хорошие планы по организации совместной военной обороны стран Балтии. У нас также есть хорошо обученные и имеющие боевой опыт военнослужащие. У нас также есть вполне современное вооружение и оснащение, а также способность принять союзников. Кроме того, у нас есть проект общей линии обороны, которая простирается от Эстонии до Литвы и, в случае необходимости, остановит наступательный порыв противника.
Делая все это, мы показываем, что мы готовы, что мы хорошо готовы. Мы показываем, что наш восточный угол НАТО готов защищать себя вместе с нашими союзниками. Мы знаем, что НАТО будет защищать свою территорию в любом месте с первого сантиметра. Видимая готовность - это сдерживание враждебных мыслей и действий и воспрепятствование им.
Это одна из самых надежных гарантий того, что здесь сохранится мир. Не стоит забывать, что ни одна страна никогда не осмеливалась напасть на страну-члена НАТО. Потому что никто не осмеливался напасть на НАТО. Мы сделаем так, чтобы так было и впредь.
От Варангер-фьорда в Норвегии, вдоль границ Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы до Орховека, где смыкаются границы Польши, Беларуси и Украины - проходит линия между свободой и злом, миром и войной.
105 лет назад эстонские и латышские части как на южном, так и на восточном фронте разгромили тех, кто мечтал об империи. Теперь мы видим, как за нашей восточной границей снова нападают на соседа во имя империи.
Мы воспитывались в Европейском союзе и НАТО на основе свобод и верховенства закона, свободной прессы и свободы передвижения, независимой судебной системы и свободных выборов. К сожалению, нынешний режим в России считает именно это опасным для себя и достойным наказания в виде тюремного заключения. Таким образом, успешные страны Центральной и Восточной Европы являются для Кремля величайшей геополитической катастрофой XX века.
Из Освободительной войны также стоит запомнить веру эстонцев и латышей в то, что победа возможна, и волю сражаться за нее. Сейчас мы называем это волей к обороне, которая и лежит в основе нашей государственной обороны. Я знаю, что в Эстонии и Латвии воля народа к обороне высокая.
Во время Поющей революции, в годы восстановления независимости, одним из наших лозунгов был „За нашу и вашу свободу!“. Уместно повторить его и сегодня: „За нашу и вашу свободу!“.