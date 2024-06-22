ФОТО | Алар Карис в Цесисе: никто никогда не решался напасть на страну-члена НАТО

Здесь, в Цесисе, или Вынну, 105 лет назад эстонские и латвийские войска одержали победу над войсками ландесвера, нашим общим врагом, и вынудили их отступить. Эта победа дала Эстонии возможность сосредоточить все свои силы на восточном фронте, что в конечном итоге принесло нам мир и международное признание.

В Эстонской и Латвийской освободительной войне было несколько критических моментов. Со стороны могло показаться, что надежды удержать фронт нет, или что он ненадолго развалился, и нас окружало общее сомнение, что Эстония не сможет выстоять против России. Но у нас были свои силы, и, к счастью, союзники оказали поддержку.

Что можно отметить в связи с этим спустя столетие? Прежде всего, то, что наше общее оперативное пространство - это все страны Балтии вместе. Не существует отдельной обороны Эстонии, Латвии или Литвы. Существует единое балтийско-польское оборонительное направление. Именно так нас теперь рассматривает НАТО.

Общее оперативное пространство требует совместных действий. Я думаю, что у нас в НАТО есть довольно хорошие планы по организации совместной военной обороны стран Балтии. У нас также есть хорошо обученные и имеющие боевой опыт военнослужащие. У нас также есть вполне современное вооружение и оснащение, а также способность принять союзников. Кроме того, у нас есть проект общей линии обороны, которая простирается от Эстонии до Литвы и, в случае необходимости, остановит наступательный порыв противника.

Делая все это, мы показываем, что мы готовы, что мы хорошо готовы. Мы показываем, что наш восточный угол НАТО готов защищать себя вместе с нашими союзниками. Мы знаем, что НАТО будет защищать свою территорию в любом месте с первого сантиметра. Видимая готовность - это сдерживание враждебных мыслей и действий и воспрепятствование им.