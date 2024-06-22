ФОТО DELFI | Яанов день в Пыхья-Таллинне в самом разгаре. Места для гриля заняты, на ярмарке продукция российского и украинского производства

В рамках Яанова дня в Пыхья-Таллинне организована ярмарка. Здесь можно купить не только одежду и продукты. Например, шампунь украинского производства дороже, чем российский. Также работают палатки с едой. В то же время все специальные места для гриля уже заняты, причем пару мест заняли иностранцы.