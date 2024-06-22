ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Бельгия уверенно обыграла Румынию

Бельгия вышла вперед уже на второй минуте. Лукаку отдал пас на Тилеманса, который пробил из-за пределов штрафной в нижний угол.

Хотя Бельгия создавала опасные моменты, да и Румыния тоже имела свои возможности для взятия ворот, больше голов в первом тайме забито не было. После перерыва обе команды взвинтили темп и снова создавали моменты, но забить долго не могли.

На 64-й минуте Лукаку удвоил преимущество бельгийцев, но его гол был отменён из-за офсайда. Однако через 15 минут второй мяч все-таки залетел в ворота румын. Вратарь бельгийцев Кастельс выбил мяч от своих ворот и точно на Кевина Де Брёйне, который первым же касанием отправил мяч в ворота.

До матча:

Обе команды начали турнир с абсолютно разными эмоциями. В первом матче Румыния разгромила Украину со счетом 3:0. А вот звездная Бельгия оступилась в первом же матче, проиграв Словакии со счетом 0:1.

Один из худших своих матчей провел Лукаку, который дважды отправлял мяч в сетку, однако арбитр отменял голы после видеопросмотров. Троссард, Бакайоко, Лукаку имели прекрасные возможности сравнять счет. Однако фортуна была на стороне словаков.

В пятницу Украина обыграла Словакию со счетом 2:1 в матче второго тура группы Е.

Турнирная таблица:

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