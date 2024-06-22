СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли Бельгия реабилитироваться за поражение от Словакии?

Обе команды начали турнир с абсолютно разными эмоциями. В первом матче Румыния разгромила Украину со счетом 3:0. А вот звездная Бельгия оступилась в первом же матче, проиграв Словакии со счетом 0:1.

Один из худших своих матчей провел Лукаку, который дважды отправлял мяч в сетку, однако арбитр отменял голы после видеопросмотров. Троссард, Бакайоко, Лукаку имели прекрасные возможности сравнять счет. Однако фортуна была на стороне словаков.

В пятницу Украина обыграла Словакию со счетом 2:1 в матче второго тура группы Е.

Турнирная таблица:

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