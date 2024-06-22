СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Турция проигрывает Португалии, пропустив курьезный гол (0:2)

На 21-й минуте Бернарду Силва получит мяч в штрафной и нанес точный удар в угол ворот.

Спустя 7 минут в ворота турецкой сборной залетел второй мяч. Акайдын перехватил пас Канселу и отдал пас своему вратарю, но в противоход, и мяч оказался в воротах.

До матча:

Турция и Португалия в последние полчаса изменили ход матчей первого круга в свою пользу. На 69-й минуте Португалия проигрывала со счетом 0:1 в матче с Чехией, но затем португальцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Турция выигрывала в матче с Грузией благодаря голу Мерта Мюлдюра, но на часовой отметке счет на табло был 1:1. В итоге голы Арды Гюлера на 65-й и Керема Актюркоглу в дополнительное ко второму тайму время обеспечили туркам победу со счетом 3:1.

Турнирная таблица:

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