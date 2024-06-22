22.06.2024, 12:09
Законопроект: банки не смогут закрывать банковский счет без веской причины
ФОТО: | Delfi Meedia
Изменение в законе обяжет банки предоставлять основную платежную услугу и даже в чрезвычайных ситуациях обеспечивать доступ к платежным услугам. На данный момент в список банков, к которым будут применяться данные условия, входят SEB, Swedbank, Luminor, LHV и Coop Pank, пишет dv.ee.
Доступность основной платежной услуги означает возможность открытия банковского счета, а также то, что договор не может быть расторгнут без веской причины, пояснили в Министерстве финансов, которое направило законопроект на согласование.
„У банков и сейчас есть обязанность открывать людям банковские счета, но на практике с этим возникают определенные проблемы“, – сказал министр финансов Март Вырклаэв.