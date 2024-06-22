СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Грузия пропустила от Чехии (1:1)

Первые полчаса матча полностью принадлежали сборной Чехии. Грузины с трудом справлялись с высоким прессингом соперника, у них возникали проблемы с выходом в атаку, но отличная игра Георгия Мамардашвили оставляла грузинскую сборную в игре. Затем Грузия немного выравняла игру и сенсационно вышла вперед. В компенсирование к первому тайму время грузинская сборная заработала пенальти, который уверенно реализовал Микаутадзе.

В следующей же атаке Патрик Шик мог сравнять счет, но грузин спас вратарь Георгий Мамардашвили.

Чехи с первых минут второго тайма побежали отыгрываться и на 59-й минуте Шик сравнял счет в матче.

До матча:

Сборная Грузии — дебютант чемпионата Европы, показал свои зубы в первом матче против Турции, но в итоге проиграла со счетом 1:3. Чехи, в свою очередь, в напряженном поединке уступили Португалии со счетом 1:2.

Грузинская сборная продемонстрировала в матче с Турцией яркий футбол и огромное желание в дебютном матче – и была близка к ничьей. Грузия проигрывала турции, но не думала сдаваться. Кочорашвили попал в перекладину, а уже в добавленное время Хвича Кварацхелия со штрафного попал в штангу.

На последних минутах дебютанты бросили все силы, включая вратаря Георгия Мамардашвили, который прибежал на несколько подряд угловых. Однако на 97-й минуте Керем Актюркоглу пробежал почти все поле и поразил пустые ворота.

„Турция и Португалия - команды с очень разными стилями, но это не значит, что Чехия не так сильна“, — сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. „Каждая команда на этом турнире сильна, но мы готовы бороться с ними с такой же страстью, как в матче с Турцией. Мы многое знаем о Чехии, об их сильных и слабых сторонах, но каждый матч уникален. Для Грузии соперники не являются проблемой. Дело, скорее, в нашей дисциплине. Когда мы играем дисциплинированно, матч складывается хорошо“.