СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: Грузия, покорившая сердца болельщиков, сыграет с Чехией

Сборная Грузии — дебютант чемпионата Европы, показал свои зубы в первом матче против Турции, но в итоге проиграла со счетом 1:3. Чехи, в свою очередь, в напряженном поединке уступили Португалии со счетом 1:2.

Грузинская сборная продемонстрировала в матче с Турцией яркий футбол и огромное желание в дебютном матче – и была близка к ничьей. Грузия проигрывала турции, но не думала сдаваться. Кочорашвили попал в перекладину, а уже в добавленное время Хвича Кварацхелия со штрафного попал в штангу.

На последних минутах дебютанты бросили все силы, включая вратаря Георгия Мамардашвили, который прибежал на несколько подряд угловых. Однако на 97-й минуте Керем Актюркоглу пробежал почти все поле и поразил пустые ворота.

„Турция и Португалия - команды с очень разными стилями, но это не значит, что Чехия не так сильна“, — сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль. „Каждая команда на этом турнире сильна, но мы готовы бороться с ними с такой же страстью, как в матче с Турцией. Мы многое знаем о Чехии, об их сильных и слабых сторонах, но каждый матч уникален. Для Грузии соперники не являются проблемой. Дело, скорее, в нашей дисциплине. Когда мы играем дисциплинированно, матч складывается хорошо“.

В свою очередь, главный тренер сборной Чехии Иван Гашек похвалил Грузию. „Они шли вровень с Турцией до последней минуты“, — сказал Гашек. „Для нас самое опасное - это быстрые атаки. У Грузии есть и скорость, и индивидуальные качества. Мы должны быть осторожны и предугадывать их в этой ситуации“.

Турнирная таблица:

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