Йоханнес Эрм, ставший чемпионом Европы в десятиборье, получит от ЭОК 15 000 евро

Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа желает Эрму и его команде успеха на Олимпийских играх в Париже, которые начнутся чуть больше чем через месяц. „От имени всего эстонского спортивного сообщества я благодарю вас не только за эту медаль, но и за искренность и человечность, которые так необходимы нам всем сегодня. Мы очень надеемся, что сможем сказать те же слова и после Олимпийских игр в Париже“, — сказал Сыырумаа.