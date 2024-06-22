Йоханнес Эрм, ставший чемпионом Европы в десятиборье, получит от ЭОК 15 000 евро
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует десятиборца Йоханнеса Эрма, который завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике. Его тренеры получат в общей сложности 7500 евро.
Эрм завоевал золотую медаль в десятиборье на чемпионате Европы в Риме, набрав 8764 очка. Благодаря этому результату он также поднялся на второе место в рейтинге десятиборцев всех времен в Эстонии.
Эрм получит 15 000 евро. Также премии получит его тренерский штаб. Холгеру Пеэлю достанется 4000 евро, Ристо Ямнесу - 1500, Магнусу Кирту, Аллану Элеранду, Уно Оянду и Виктору Саарону - по 500 евро.
Президент Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Урмас Сыырумаа желает Эрму и его команде успеха на Олимпийских играх в Париже, которые начнутся чуть больше чем через месяц. „От имени всего эстонского спортивного сообщества я благодарю вас не только за эту медаль, но и за искренность и человечность, которые так необходимы нам всем сегодня. Мы очень надеемся, что сможем сказать те же слова и после Олимпийских игр в Париже“, — сказал Сыырумаа.
Согласно порядку, утвержденному исполкомом ЭОК, спортсмен, завоевавший золотую медаль чемпионата Европы, получает премию в размере 15 000 евро. Вознаграждение тренерам медалистов составляет половину суммы, выплаченной спортсмену.
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