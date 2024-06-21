СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: Франция сыграет с Нидерландами в главном матче вечера

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды обыграл Польшу (2:1). Однако нидерландцам повезло, так как они сравняли счёт благодаря рикошету, а победный мяч забили в самой концовке. В первом туре Франция благодаря автоголу соперника одолела Австрию - 1:0.

На групповом этапе отбора на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4; 1:2).

Однако в обоих матчах Килиан Мбаппе либо сам забивал, либо отдавал результативные передачи. В матче с Австрией Мбаппе сломал нос, врезавшись в защитника Австрии, и, скорее всего, сегодня не сыграет.

В 2016 году под руководством Дидье Дешама, Франция стала вице-чемпионом Европы, а в 2018 году выиграла свой второй титул чемпионов мира. На следующем ЧМ-2022 проиграла в финале Аргентине.

Турнирная таблица:

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