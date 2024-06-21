ВИДЕО | Чемпионат Европы — 2024: Австрия уверенно обыграла Польшу

Австрийцы с первых минут завладели преимуществом и уже на 9-й минуте вышли вперед. Мвене выполнил подачу с левого края во вратарскую, а Траурнер головой переправил мяч в ворота.

На 30-й минуте поляки смогли счет сравнять. Зелиньски выполнил подачу в штрафную, Беднарек пробил, а мяч отскочил к Пёнтеку, который протолкнул мяч в ворота.

На 67-й минуте австрийцы вышли вперед. Прасс сделал пас к штрафной и Баумгартнер сначала принял мяч, а потом пробил из-под защитника в нижний угол ворот.

На 79-й минуте Забитцев ворвался в штрафную и упал после контакте с польским вратарем Щенсным. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Арнаутович.

Турнирная таблица:

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