СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Польша проигрывает Австрии и рискует остаться без плей-офф (1:3)

Австрийцы с первых минут завладели преимуществом и уже на 9-й минуте вышли вперед. Мвене выполнил подачу с левого края во вратарскую, а Траурнер головой переправил мяч в ворота.

На 30-й минуте поляки смогли счет сравнять. Зелиньски выполнил подачу в штрафную, Беднарек пробил, а мяч отскочил к Пёнтеку, который протолкнул мяч в ворота.

На 67-й минуте австрийцы вышли вперед. Прасс сделал пас к штрафной и Баумгартнер сначала принял мяч, а потом пробил из-под защитника в нижний угол ворот.

До матча:

Хотя большинство не ожидало многого от Польши перед началом турнира, матч против Нидерландов доказал, что они ошибались. Нидерланды, имевшие сильный состав, явно не справились с Польшей, поскольку им удалось выиграть игру лишь благодаря голу на последних минутах.

Сильные стороны Польши назвать трудно. Одним из шансов для взятия ворот могут стать стандарты, с которых они забивали нидерландцам. Кроме того, вернулся один из лучших нападающих мира, лидер команды Роберт Левандовский.

Игра Австрии против Франции позволяет считать их фаворитами в игре с Польшей. В стартовом матче они владели мячом больше, чем двукратные чемпионы мира, но создавать моменты для взятия ворот было для них слишком сложно. При этом не стоит недооценивать и их игру в обороне, ведь французы смогли забить им лишь один гол, да и австрийцы забили его в свои ворота.

Турнирная таблица:

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