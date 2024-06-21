ФОТО И ВИДЕО | Энели Ефимова, вошедшая в историю, вернулась в Таллинн. „Чемпионка Европы - звучит очень гордо“

17-летняя Ефимова стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров брассом. Это историческое событие для Эстонии: Энели - первый чемпион Европы из Эстонии, которая выиграла золото на взрослом чемпионате на длинной воде. Ранее Трийн Альянд была единственной, кто завоевал медаль ЧЕ на длинной воде: в 2012 году она завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м баттерфляем.

Смотри фотогалерею, как встречали чемпионку Европы и ее тренера!

„Звание“Чемпионки Европы“ звучит очень гордо. Я до сих пор не понимаю, что произошло, ведь финал был только позавчера. Я очень счастлива!“, — сказала Ефимова журналистам.

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