СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Украина проигрывает Словакии. Выход в плей-офф под вопросом (0:1)

На 17-й минуте словаки бросили аут, который закончился тем, что Зинченко упустил за спину Шранца, который четко пробил головой.

До матча:

Словакия подарила любителям футбола сенсацию, обыграв звездную Бельгию со счётом 1:0. Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура может оформить путевку в плей-офф, то отсиживаться в обороне словацкие футболисты точно не будут.

Украина провела одну из худших своих игру под руководством Сергея Реброва. Украинцы должны были уверенно обыгрывать Румынию, но ошибки голкипера Андрея Лунина и компании привели к разгрому со счётом 0:3. И футболисты, и весь тренерский штаб, в первую очередь Сергей Ребров, получили заслуженную порцию критики.

Однако теперь у Украины нет права на ошибку, так как только победа над Словакией позволит украинцам сохранить шансы на выход в плей-офф.

Турнирная таблица:

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