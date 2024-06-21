СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли Украина обыграть сенсационную Словакию и сохранить шансы на плей-офф?
Сегодня, на чемпионате Европы по футболу в матче второго тура группы Е, который состоится в Дюссельдорфе, сборная Украины сыграет с командой Словакии. Матч, который начнется в 16:00, в прямом эфире покажет TV3.
Словакия подарила любителям футбола сенсацию, обыграв звездную Бельгию со счётом 1:0. Учитывая тот факт, что сборная Словакии после второго тура может оформить путевку в плей-офф, то отсиживаться в обороне словацкие футболисты точно не будут.
Украина провела одну из худших своих игру под руководством Сергея Реброва. Украинцы должны были уверенно обыгрывать Румынию, но ошибки голкипера Андрея Лунина и компании привели к разгрому со счётом 0:3. И футболисты, и весь тренерский штаб, в первую очередь Сергей Ребров, получили заслуженную порцию критики.
Однако теперь у Украины нет права на ошибку, так как только победа над Словакией позволит украинцам сохранить шансы на выход в плей-офф.
Турнирная таблица:
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