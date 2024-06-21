Главный тренер „Левадии“: Испания - молодая команда с большим потенциалом
В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу в матче второго тура группы B сборная Испании благодаря автоголу обыграла команду Италии со счетом 1:0 и досрочно вышла в 1/8 финала. Корреспондент RusDelfi поговорил с главным тренером таллиннской „Левадией“ Курро Торресом, который рассказал о сборной Испании.
Курро Торрес возглавил „Левадию“ в конце 2022 года и уже второй сезон руководит командой. Он также работал тренером в дублирующей команде „Валенсии“. В качестве игрока он много лет играл за „Валенсию“, в составе которой ему удалось выиграть местные трофеи, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
В 2001 году Торрес дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче против Мексики в Уэльве (1:0). Позже он был включён в состав сборной на чемпионат мира по футболу 2002 года, где вышел на поле в матче против ЮАР на групповом этапе.
Сборная Испании почти идеально прошла отборочный этап и, несмотря на молодой состав, все равно считается одним из фаворитов Евро-2024.
„Испания - молодая команда с большим потенциалом. Посмотрим, куда мы сможем дойти. Это нормально, что мы в числе фаворитов, хотя мы не знаем, хватает ли нам опыта для этого соревнования. Я верю, хватит,“ - сказал Курро Торрес.
В распоряжении главного тренера Луиса-де ла Фуэнте не так много по-настоящему звездных игроков, но много талантливых будущих звезд, среди которых особенно выделяются Родри („Манчестер Сити“) и Ламин Ямаль („Барселона“). По словам Курро Торреса, очень сложно выделить какого-то игрока отдельно.
„У команды много выдающихся игроков. Но я думаю, что то, что определяет сборную, это идея игры. Она сформирована идеей тренера. Но при этом у многих игроков отличные качества. Нельзя выделить только одного“, — считает Курро Торрес.
Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте выиграл с молодежной сборной Испании (U19) чемпионат Европы, в 2018-м году выиграл ЧЕ со сборной Испанией U21. Далее вывел олимпийскую сборную Испании в финал на олимпийских играх. Совсем недавно помог основной сборной Испании выиграть Лигу наций.
„Надеюсь, он продолжит добиваться успехов в основной сборной. Он опытный тренер для работы со сборной. Пока что он добился очень хороших результатов у руля нашей команды“, — отметил Торрес и добавил, что нынешний тренер вполне может стать для Испании следующим легендарным Луисом Арагонесом, под руководством которого Испания выиграла ЧЕ-2008.
Испанский специалист также выделил в нынешней сборной Испании сильные и слабые стороны.
„Как я уже сказал, сильная сторона - это качество как всей команды, так и в индивидуальном плане. Слабая сторона - это отсутствия опыта, который пригодится во время решении некоторых ситуаций по ходу турнира“, — отметил Торрес.
На нынешнем Евро-2024 очень много команд, которые способны одержать победу на турнире и главный тренер выделил несколько команд.
„Есть много фаворитов. Франция, Англия, Италия, Нидерланды, Испания, Германия. Они всегда сражаются за титул. И у каждой есть свои особенности. Возможно, сейчас Италия - обновленная команда, которая может иметь те же слабости, что и Испания. Но они всегда конкурентоспособны и опасны“, — подытожил Курро Торрес.
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