Курро Торрес возглавил „Левадию“ в конце 2022 года и уже второй сезон руководит командой. Он также работал тренером в дублирующей команде „Валенсии“. В качестве игрока он много лет играл за „Валенсию“, в составе которой ему удалось выиграть местные трофеи, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2001 году Торрес дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче против Мексики в Уэльве (1:0). Позже он был включён в состав сборной на чемпионат мира по футболу 2002 года, где вышел на поле в матче против ЮАР на групповом этапе.

Сборная Испании почти идеально прошла отборочный этап и, несмотря на молодой состав, все равно считается одним из фаворитов Евро-2024.

„Испания - молодая команда с большим потенциалом. Посмотрим, куда мы сможем дойти. Это нормально, что мы в числе фаворитов, хотя мы не знаем, хватает ли нам опыта для этого соревнования. Я верю, хватит,“ - сказал Курро Торрес.

В распоряжении главного тренера Луиса-де ла Фуэнте не так много по-настоящему звездных игроков, но много талантливых будущих звезд, среди которых особенно выделяются Родри („Манчестер Сити“) и Ламин Ямаль („Барселона“). По словам Курро Торреса, очень сложно выделить какого-то игрока отдельно.

„У команды много выдающихся игроков. Но я думаю, что то, что определяет сборную, это идея игры. Она сформирована идеей тренера. Но при этом у многих игроков отличные качества. Нельзя выделить только одного“, — считает Курро Торрес.

Главный тренер сборной Испании Луис Де ла Фуэнте выиграл с молодежной сборной Испании (U19) чемпионат Европы, в 2018-м году выиграл ЧЕ со сборной Испанией U21. Далее вывел олимпийскую сборную Испании в финал на олимпийских играх. Совсем недавно помог основной сборной Испании выиграть Лигу наций.