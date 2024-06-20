Россия открыла новый фронт? Все, что известно о наступлении на Торецк

Также зафиксировано незначительное продвижение возле села Александрополь, что в 20 км юго-западнее Торецка.

Украинский аналитический портал DeepState подтверждает, что россиянам 19 июня действительно удалось продвинуться на 2 км в направлении от КПП „Майорск“ к поселку Северное. Это уже окрестности Торецка.

„С наскока нашим войскам удалось выйти на Северное и на окраины Александрополя и Нью-Йорка“, — сообщил канал.

Например, канал Readovka (2,5 млн подписчиков) заявил, что российская армия атакует этот участок фронта сразу по нескольким направлениям и смогла вклиниться в украинскую оборону на 2 км.

Теоретически, в случае успеха это оборвет логистическую связь между оккупированными Донецком и Луганском.

Для Украины Торецк важен, поскольку позволяет держать под огневым контролем позиции россия н, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и служит плацдармом для потенциального наступления на Горловку.

В начале июня обороняющая город группировка ВСУ оказалась в сложной ситуации. Российские войска фактически образовали полуокружение этого района, наступая к северу от него у Часова Яра и к югу — у Очеретино. Под угрозой оказалась одна из главных логистических артерий украинской армии — трасса Покровск-Константиновка.

После падения Авдеевки в феврале 2024 года сам Торецк, население которого до войны составляло около 35 тысяч человек, остается крупнейшим городом вблизи линии фронта.

Укрепления частично опираются на водную преграду с севера — канал Северский Донец-Донбасс — и глубокие балки с терриконами на востоке и юге.

Здесь, в непосредственной близости от оккупированной Горловки (10 км) и недалеко от Донецка (35-40 км), ВСУ создали мощные оборонительные позиции.

Линия фронта в Донецкой области под Торецком (до 2016 года — Дзержинск) и соседним городом Нью-Йорком (до 2021 года — Новгородское) почти не менялась с 2014-15 годов.

Еще один популярный в России телеграм-канал „Военкор Котенок“ (381 тысяч подписчиков) пишет, что российская армия перед наступлением ударила по опорным пунктам ВСУ в лесополосе возле Северного (предыдущее название села — Кирово).

Он отмечает, что целью россиян на этом направлении является выход к Клебан-Быкскому водохранилищу в 8 км к северо-западу от Торецка и дальше в Константиновку. Это разрежет всю систему обороны украинской армии на Донбассе и позволит России ударить во фланг гарнизона ВСУ, защищающего Часов Яр.

Readovka считает, что наступлением на Торецк Кремль хочет заставить Украину перебросить часть сил с окрестностей Очеретино и Часова Яра, упростив тем самым продвижение российских войск на этих участках.

„Плотность сил противника неизбежно сократится, что создаст предпосылки для дальнейшего развития успеха российских войск“, — пишет российский телеграм-канал.

Министерство обороны России о полномасштабном наступлении на Торецк не объявляло, но отметило в сводках за 19 и 20 июня, что российская армия „улучшила тактическое положение“ возле этого населенного пункта.

Большое наступление или просто активизация?

Генштаб ВСУ сдержанно отреагировал на происходящее на этом участке. В своей сводке от 20 июня он признал, что противник наступает возле Торецка, но назвал это „активизацией“.

„Враг активизировался на Торецком направлении — сегодня [20 июня] пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой“, — говорится в сообщении.

Представитель группировки войск „Хортица“ Назар Волошин отрицает „массированное наступление“ российских военных. Это, по его мнению, связано с отсутствием подготовленных резервов у противника.

„Где врагу взять столько ресурсов? Снимать с других направлений или вводить через границу новые подразделения?“ — сказал он Украинской службе Би-би-си.