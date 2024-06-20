ЧП и криминал
20.06.2024, 20:41

ФОТО | В Таллинне столкнулись полицейский микроавтобус и автомобиль

 

В четверг вечером в 18:44 в Мустамяэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись полицейский микроавтобус и легковой автомобиль.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила Delfi, что, по предварительным данным, в момент столкновения полиция проводила оперативную операцию. Точные обстоятельства происшествия пока уточняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии