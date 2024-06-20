20.06.2024, 20:41
ФОТО | В Таллинне столкнулись полицейский микроавтобус и автомобиль
В четверг вечером в 18:44 в Мустамяэ в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись полицейский микроавтобус и легковой автомобиль.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила Delfi, что, по предварительным данным, в момент столкновения полиция проводила оперативную операцию. Точные обстоятельства происшествия пока уточняются.
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