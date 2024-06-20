СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: итальянский защитник помог Испании забить Италии (1:0)

Испания выглядела намного острее в первом тайме и создала много моментов, но подвела реализация и хорошая игра итальянского вратаря Доннарумму (9 ударов у Испании и один у Италии).

Испанцы активно начали второй тайм и на 55-й минуте вышли вперед. Уильмс сделал прострел. Мората подставил голову, Доннарумма отбил немного в сторону и попал в Калафьори, от которого и залетел мяч в ворота.

До матча:

В матче 1-го тура группового этапа Испания разгромила Хорватию (3:0). Однако счет не отображает того, что действительно было на поле, так как хорваты упустили ряд шикарных возможностей забить.

Одним из главных героев матча с Хорватией стал 16-летний Ламин Ямаль, который стал самым юным автором голевой передачи в истории чемпионатов Европы.

В первом матче на турнире итальянцы пропустили от Албании самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы — на 23-й секунде. Однако вовремя собрались и выиграли со счетом 2:1.

Италия обыгрывала Испанию на двух последних турнирах, победив в серии пенальти в полуфинале ЕВРО-2020 и в 1/8 финала на ЕВРО-2016. Испания обыгрывала Италию в четвертьфинале ЕВРО-2008 – также пенальти – перед тем, как четыре года спустя одержать рекордную победу со счетом 4:0 в финале и стать первой командой, сохранившей за собой титул чемпиона Европы.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

Турнирная таблица:

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