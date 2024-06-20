ВИДЕО | В Латвии мужчина вырезал дырки в биотуалетах и подглядывал за женщинами

Стражи порядка пояснили, что при контроле безопасности на пляже Вецаки и в его окрестностях полицейские через камеры наблюдения заметили мужчину, который подозрительно слонялся возле биотуалетов, а когда туда заходила женщина, бежал к кабинке. Полицейские понаблюдали за поведением мужчины и отправились к нему, чтобы выяснить его мотивы. Сразу после этого мужчина был задержан, пишет rus.Delfi.lv.

В ходе разговора выяснилось, что это место мужчине показал друг, и он решил не скучать, а развлечься без лишних намерений. При осмотре туалетов выяснилось, что в некоторых кабинках были прорезаны отверстия, через которые мужчина наблюдал за тем, как женщины справляют свою естественную нужду.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка путем нарушения общепринятых норм поведения. Он был оштрафован на 300 евро.

В то же время об инциденте было проинформировано Главное управление криминальной полиции.

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