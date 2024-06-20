СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Юльманн красивым ударом из-за пределов штрафной сравнял счет в матче с Англией (1:1)

Англия быстро завладела инициативой и на 18-й минуте вышла вперед. Уолкер перехватил мяч, отдал пас в штрафную, а Кейн без сопротивления пробил с близкого расстояния. На 34-й минуте Юльманн пробил из-за пределов штрафной и попал впритирку со штангой.

До матча:

Для Дании чемпионат Европы начался с сенсационной ничьей со Словенией. Легче датчанам сегодня точно не будет, а скорее наоборот. Сегодня они находятся в роли аутсайдеров, поскольку встречаются с финалистами предыдущего чемпионата Европы, которым они проиграли в компенсированное время на прошлом Евро.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман: „Мы сможем провести фантастическую игру против Англии. Пусть от нас не ожидают многого в этой игре. Но это футбол, посмотрим, на чьей стороне будет удача. Я верю, что все возможно“.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: „Я никогда не думаю, кто фаворит матча, а кто – нет. Главное – показать качественную игру в конкретный день. У датчан очень хорошая команда и отличный тренер. У нас были непростые матчи, не только на прошлом Евро, но и в Лиге наций. Мы знаем их сильные стороны и должны сыграть на максимуме“.

Турнирная таблица:

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