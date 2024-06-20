СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: сможет ли Словения, удивившая Данию, показать зубы и Сербии?

Словения в 1-м туре сыграли вничью с Данией (1:1). Датчане забили голу уже на 17-й минуте, но словенцы не запаниковали и отыгрались незадолго до конца встречи. Гол забил защитник Эрик Янжа. Словенцы хорошо подготовились к Евро и грамотно прессингуют, а также команду выручает звездный вратарь Ян Облак.

Сербия в 1-м туре проиграла Англии со счётом 0:1. Сербы не испугались звездной Англии и создали несколько опасных моментов, но подвела реализация. В конце первого тайма у серборв травмировался Филип Костич, а обследование показало частичное повреждение внешней коллатеральной связки. Это означает, что Евро-2024 для Костича завершено.

В сегодняшнем матче команды должны играть на победу, так как ничья может поставить крест на выходе в плей-офф. Если Сербия наберет сегодня только одно очко, то в матче с Данией придется серьезно рисковать. Словении ничья тем более ничего не даст, так как в последнем туре им играть с Англией, а победить там будет почти что невозможно.

Турнирная таблица:

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