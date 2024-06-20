На пешеходном переходе женщина попала аж под два автомобиля, сбили ребенка на самокате

В среду в 2:26 в Таллинне на Мустамяэ теэ 16-летний юноша, ехавший на электросамокате, упал. Парня доставили в больницу.

В 6:33 на перекрестке улиц Эндла и Тулика в Таллинне 72-летний водитель городского автобуса свернул направо и резко затормозил, в результате чего упала 55-лентяя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 6:42 на перекрестке улиц Академия и Кадака в Таллинне столкнулись Renault Clio, которым управляла 51-летняя женщина, и Ford Mondeo, которым управлял 34-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В 16:31 на ул. Пуйестее, 2 в Тарту 22-летний мужчина за рулем Ford Focus сбил 20-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, которая от полученного удара отлетела и получила удар от приближающегося автомобиля Kia Ceed, которым управляла 61-летняя женщина. Пешехода доставили в больницу.

В 20:13 в Таллинне на улице Астангу 42-летняя женщина за рулем Mercedes-Benz B180D столкнулась с электросамокатом, которым управляла 11-летняя девочка, пересекавшая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. Ребенка доставили в больницу.

В 19:32 в Маарду на улице Веэхойдла 53-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Qashqai не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет. ДТП расследуется. Водитель была доставлена в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.