Посол ЭР в Киеве: Эстония готова говорить об отправке своих войск в Украину(3)
Эстония готова говорить об отправке своих войск в Украину, сказала посол ЭР в Киеве Аннели Кольк в интервью РБК-Украина.
В ответ на вопрос какая позиция Эстонии по вопросу отправки западных войск в Украину, в частности эстонских, Кольк ответила:
„Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия. Мы надеемся на общую позицию НАТО или Европейского союза, и наши лидеры, я имею в виду, особенно Министерство обороны, они это обсуждают, и недавно они сказали, что для нас нет ничего невозможного. И мы готовили украинских инструкторов сейчас, на нашей земле“.
В интервью украинскому изданию Кольк также говорила о гуманитарной и военной помощи Украине, конфискации российских активов, победе Украины, поражении России и дороге к миру, переговорах с Евросоюзом и НАТО, угрозах со стороны Москвы. Подробнее читайте здесь.
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