СЕГОДНЯ | Чемпионат Европы — 2024: Шотландия постарается показать свое истинное лицо в матче со Швейцарией

О Шотландии, которая проиграла свой стартовый матч с разницей в четыре мяча, перед началом турнира говорили как об одной из потенциальных „темных лошадок“. Да, поражение от Германии, конечно, поставило этот статус под сомнение, но стоит отметить, что они все равно проиграли фаворитам турнира, причем на протяжении половины матча они играли в меньшинстве. Шотландия реабилитироваться в сегодняшней игре против Швейцарии.

Швейцария показала в матче с Венгрией, что ее не стоит недооценивать на этом турнире. Им удалось трижды поразить ворота венгров, а их игра была достаточно убедительной. Да, они пропустили один мяч, но это не значит, что швейцарцы не показали отличную игру

Турнирная таблица:

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