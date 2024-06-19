ФОТО | Президент ЭР повысил в звании пятерых высших офицеров

Правительство 22 февраля утвердило тогда еще полковника Андруса Мерило главой Силами обороны Эстонии. Уже на следующий день, 23 февраля, Мерило было присвоено звание бригадного генерала. Через четыре месяца он снова был повышен в звании, пишет rus.err.

Также звание генерал-майора было присвоено главе Академии Сил обороны Вахуру Карусу и военному представителю Эстонии в Верховном главнокомандовании объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) Рауно Сирку.

Звание бригадного генерала получил начальник отдела боевой подготовки Генштаба Сил обороны Виктор Кальницкий, а начальник отдела анализа и планирования Иво Вярк стал коммодором.

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