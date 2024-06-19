Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает „взаимную помощь“(1)
В Пхеньяне по итогам переговоров российского президента Владимира Путина с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном подписан договор о стратегическом партнёрстве между двумя странами. Он предусматривает в том числе взаимные обязательства в случае агрессии против одной из стран-участниц и возможность сотрудничества в военной сфере, передает „Радио Свобода“.
Путин прилетел в столицу КНДР накануне вечером, это его второй визит в страну, первый был в 2000 году. В аэропорту его встречал лично Ким Чен Ын.
Лидеры несколько раз обнялись на красной ковровой дорожке, а потом долго приглашали один другого первым сесть в лимузин. На улицах Пхеньяна развесили российские флаги и портреты Путина.
На переговорах с Путиным Ким заявил, что правительство КНДР „выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции“, то есть в войне в Украине. По мнению Кима, операция проводится „для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности“. Ким также отметил роль России при „поддержании стратегического баланса в мире“.
Путин в своём выступлении напомнил об исторических связях России и КНДР, в том числе об участии советских лётчиков в Корейской войне 1950-53 годов. Он также раскритиковал Соединённые Штаты и вновь похвалил Пхеньян за поддержку России в войне в Украине. Об этом же Путин написал в статье, опубликованной перед его визитом в северокорейской газете.
Северная Корея одна из немногих стран мира, прямо заявляющих не о нейтралитете, а о поддержке России в войне. Северная Корея поставляет российской армии артиллерийские снаряды и, предположительно, ракетные системы. Москва в ответ, предположительно, помогает Пхеньяну с ракетной программой, запрещённой санкциями Совбеза ООН. США и страны Запада выражают всё большую обеспокоенность в связи с сотрудничеством Москвы и Пхеньяна.
После переговоров делегаций Путин и Ким, как сообщается, продолжили беседу с глазу на глаз, после чего подписали договор о стратегическом партнёрстве, который, по словам Путина, „ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу“.
Как заявил Путин после подписания договора, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Текст документа пока не опубликован, неясно, идёт ли речь о военной помощи или какой-либо иной. Если речь идёт о военной помощи, это будет означать, в частности, обязательство участия России в войне на стороне КНДР в случае возобновления боевых действий между Северной и Южной Кореей: мирный договор между ними не подписан, с 1953 года действует перемирие.
Путин также выступил за пересмотр санкционного режима в отношении Северной Кореи, введённого Советом безопасности ООН и, следовательно, поддержанного ранее Россией. Он сказал о готовности Москвы развивать „военно-техническое сотрудничество“ с Пхеньяном. Ким Чен Ын заявил, что подписанный договор будет служить сотрудничеству в политике, экономике и „военном деле“. Он назвал документ „миролюбивым и оборонительным“, а Путина – „самым дорогим другом корейского народа“. По словам Кима, отношения России и Северной Кореи теперь стали „союзническими“.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе визита Путин подарил Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Подарок в виде Aurus – это тоже нарушение санкционного режима – санкции запрещают поставки Северной Корее „автомобилей класса люкс“. Ранее ЕС ввел санкции против губернатора Приморского края Олега Кожемяко в связи с тем, что тот подарил Киму в ходе его визита в Россию штурмовой бронежилет и шесть беспилотников российского производства.
Путин за рулём Aurus провёз Ким Чен Ына по Пхеньяну, а затем оба руководителя отправились на концерт, где помимо прочего северокорейские артисты исполняли популярные советские песни.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.