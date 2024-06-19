Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает „взаимную помощь“

Путин прилетел в столицу КНДР накануне вечером, это его второй визит в страну, первый был в 2000 году. В аэропорту его встречал лично Ким Чен Ын.

Лидеры несколько раз обнялись на красной ковровой дорожке, а потом долго приглашали один другого первым сесть в лимузин. На улицах Пхеньяна развесили российские флаги и портреты Путина.

На переговорах с Путиным Ким заявил, что правительство КНДР „выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции“, то есть в войне в Украине. По мнению Кима, операция проводится „для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности“. Ким также отметил роль России при „поддержании стратегического баланса в мире“.

Путин в своём выступлении напомнил об исторических связях России и КНДР, в том числе об участии советских лётчиков в Корейской войне 1950-53 годов. Он также раскритиковал Соединённые Штаты и вновь похвалил Пхеньян за поддержку России в войне в Украине. Об этом же Путин написал в статье, опубликованной перед его визитом в северокорейской газете.

Северная Корея одна из немногих стран мира, прямо заявляющих не о нейтралитете, а о поддержке России в войне. Северная Корея поставляет российской армии артиллерийские снаряды и, предположительно, ракетные системы. Москва в ответ, предположительно, помогает Пхеньяну с ракетной программой, запрещённой санкциями Совбеза ООН. США и страны Запада выражают всё большую обеспокоенность в связи с сотрудничеством Москвы и Пхеньяна.

После переговоров делегаций Путин и Ким, как сообщается, продолжили беседу с глазу на глаз, после чего подписали договор о стратегическом партнёрстве, который, по словам Путина, „ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу“.