ФОТО | Эстонские гидрографы обнаружили остов затонувшего судна

По словам руководителя отдела гидрографии Пеэтера Вялинга, примерно в 12 километрах к западу от острова Рухну в Рижском заливе во время геодезических работ, проведенных судном „Якоб Прей“, был обнаружен остов затонувшего корабля.

„Это уже вторая находка остова затонувшего судна в этом году – месяц назад близ острова Рухну также были обнаружены два ранее неизвестных корабельных остова и останки самолета“, – добавил он.