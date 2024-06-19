ФОТО | Эстонские гидрографы обнаружили остов затонувшего судна
Отдел гидрографии Транспортного департамента на прошлой неделе обнаружил остов затонувшего судна в Рижском заливе в окрестностях острова Рухну, передает rus.err.
По словам руководителя отдела гидрографии Пеэтера Вялинга, примерно в 12 километрах к западу от острова Рухну в Рижском заливе во время геодезических работ, проведенных судном „Якоб Прей“, был обнаружен остов затонувшего корабля.
„Обнаруженное судно имеет длину 49 метров, ширину 7,5 метра и высоту 7,5 метра. Судно находится на глубине 40 метров“, – уточнил Вялинг.
По словам Вялинга, обнаруженное судно напоминает грузовое судно или пароход.
„Это уже вторая находка остова затонувшего судна в этом году – месяц назад близ острова Рухну также были обнаружены два ранее неизвестных корабельных остова и останки самолета“, – добавил он.