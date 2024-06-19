Правда ли, что матадор Альваро Мунера завершил карьеру, когда понял, что бык не хочет с ним бороться?
В 2012 году соцсети обошла трогательная история тореро, которому хватило одного взгляда на быка, чтобы завязать с корридой и стать её принципиальным противником. Мы проверили, было ли такое на самом деле.
Вот текст, который в 2012 году распространялся по всем соцсетям:“Это невероятное фото знаменует собой конец карьеры матадора Альваро Мунеро. Он упал в раскаянии в середине боя, когда понял, что зверь не хочет с ним бороться. В будущем этот матадор стал заядлым противником боя быков. (На фотографии морда быка как бы говорит: меня тяжело ранили пикадоры, но я не хочу с тобой драться, не хочу, даже когда твои товарищи меня так сильно ранили, хотя я не сделал им ничего плохого.) Мунеро так рассказывает о том бое: „И вдруг я посмотрел на быка. Он стоял передо мной и смотрел на меня. Просто стоял и смотрел, не делая попыток напасть на меня. Он — это сама невинность, такая, какую все животные имеют в своих глазах, и он посмотрел на меня с мольбой о помощи. Это было похоже на крик о справедливости, и где-то глубоко внутри меня я понял, что он обращается ко мне, как мы обращаемся в молитве к Богу: я не хочу с тобой бороться, пожалуйста, пощади меня, ведь я не сделал тебе ничего плохого. Убей меня, если хочешь, на то будет твоя воля, но я не хочу с тобой драться. И я, прочитав это в его глазах, почувствовал себя худшим дерьмом на земле и прервал бой. После этого я стал вегетарианцем и стал бороться против корриды“.Текст украшала красноречивая фотография: на ней матадор сидит и плачет, а бык приблизился к нему и участливо смотрит. Разумеется, подобный сюжет из реальной жизни растрогал многих пользователей. История стала хитом, причём не только в русскоязычном сегменте соцсетей — её активно распространяли на английском и других языках.
После такого бума люди, естественно, заинтересовались личностью сентиментального матадора. Ведь подобный сюжет заслуживал как минимум художественного фильма.
Как выяснилось, матадор по имени Альваро Мунера (именно с таким окончанием фамилии) действительно существовал. Рождённый далеко от Испании, в колумбийском Медельине, он в четыре года влюбился в бой быков, а уже в 12 лет принял решение стать тореадором. Едва отпраздновав совершеннолетие, Мунера, который к тому моменту уже добился популярности дома, решил отправиться за океан, на родину корриды. Всё шло отлично: с весны по осень 1984 года он провёл 22 успешных боя. Однако 22 сентября на арене под названием „Мунера“ (злая ирония судьбы) бык зацепил его за левую ногу, поднял и бросил на землю, в результате чего 18-летний парень сломал пятый позвонок и получил паралич конечностей. Следующие пять лет своей жизни Альваро потратил на то, чтобы научиться шевелить руками и передвигаться на коляске. Чувствовать свои ноги он перестал навсегда.
Именно эта трагедия заставила Мунеру окончательно пересмотреть свои взгляды на корриду. Да, действительно, с тех пор он стал защитником прав животных и активно борется с корридой, рассказывая об этом в каждом интервью. В ответ любители боя быков считают его предателем. А с братьями нашими меньшими экс-тореадор с тех пор не расстаётся:
На фотографии, сопровождавшей вирусный сюжет, изображён вовсе не Мунера. Скорее всего, в кадре мы видим прославленного испанского тореадора Франсиско Хавьера Санчеса Вара. Эту версию порталу AFP подтвердили и бывший менеджер тореадора Сезар Санчес де Кастро, и фотограф корриды Вероника Домингес, и сам Альваро Мунера.
Да и поза, в которой находится матадор на снимке, являет собой пример так называемого desplante — приёма, при котором человек принимает нарочито уязвимое, неосторожное положение, тем самым показывая своё превосходство над быком. Эта фотография демонстрирует совсем не раскаяние.
Ну а ключевые цитаты „признания“ матадора, по всей видимости, взяты из статьи газеты „Эль-Паис“ от 30 июля 1995 года, а её автор позаимствовал их из рассказа „Бесчеловечная гонка“ испанского писателя Антонио Галы.
Действительно, бывший матадор Альваро Мунера — не только противник корриды, но и убеждённый вегетарианец, однако это не меняет сути дела: популярная история по большей части вымышлена.
Итог: Большей частью неправда