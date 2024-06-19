Правда ли, что матадор Альваро Мунера завершил карьеру, когда понял, что бык не хочет с ним бороться?

Вот текст, который в 2012 году распространялся по всем соцсетям:“Это невероятное фото знаменует собой конец карьеры матадора Альваро Мунеро. Он упал в раскаянии в середине боя, когда понял, что зверь не хочет с ним бороться. В будущем этот матадор стал заядлым противником боя быков. (На фотографии морда быка как бы говорит: меня тяжело ранили пикадоры, но я не хочу с тобой драться, не хочу, даже когда твои товарищи меня так сильно ранили, хотя я не сделал им ничего плохого.) Мунеро так рассказывает о том бое: „И вдруг я посмотрел на быка. Он стоял передо мной и смотрел на меня. Просто стоял и смотрел, не делая попыток напасть на меня. Он — это сама невинность, такая, какую все животные имеют в своих глазах, и он посмотрел на меня с мольбой о помощи. Это было похоже на крик о справедливости, и где-то глубоко внутри меня я понял, что он обращается ко мне, как мы обращаемся в молитве к Богу: я не хочу с тобой бороться, пожалуйста, пощади меня, ведь я не сделал тебе ничего плохого. Убей меня, если хочешь, на то будет твоя воля, но я не хочу с тобой драться. И я, прочитав это в его глазах, почувствовал себя худшим дерьмом на земле и прервал бой. После этого я стал вегетарианцем и стал бороться против корриды“.Текст украшала красноречивая фотография: на ней матадор сидит и плачет, а бык приблизился к нему и участливо смотрит. Разумеется, подобный сюжет из реальной жизни растрогал многих пользователей. История стала хитом, причём не только в русскоязычном сегменте соцсетей — её активно распространяли на английском и других языках.