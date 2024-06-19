Возможно, дорогу вдоль „холодного канала“ отремонтируют. Нарва начнет переговоры с Enefit Power

Трещины, ямы, неровности, в некоторых местах просто грязь, потому что слой асфальта смыло, - так выглядит дорога в районе Кулгу, по которой много нарвитян ездит в свои сады. Дорога проходит вдоль улицы Kanali. По ней также ездит и общественный транспорт.

Александр, владелец сада, который находится рядом с так называемым холодным каналом рядом с Кулгу, позвонил журналисту RusDelfi и попросил разобраться, есть ли шансы того, что дорогу, ведущую к садам, отремонтируют. По его словам, ездить там - это убивать машину. Он не один раз обращался к председателю правления садовым товариществом, но получал в ответ примерно такие слова: „А вы зачем быстро ездите, вы ездите медленно, тогда сможете объехать ямы и не сломаете машину“.

Владимир, отец 9-летнего мальчика, волнуется не только за свою машину, но и за сына, когда тот ездит в округе садов на велосипеде. „Когда машины объезжают ямы, они выезжают на обочину, а там дети на велосипедах, они могут растеряться, ладно, если водитель внимательный и аккуратный, а если нет?“ - переживает Владимир.

Журналист отправил запрос в компанию Enefit Power AS, которой принадлежит дорога, и в департамент городского хозяйства горуправы Нарвы, поскольку по этой дороге ездит общественный транспорт и, по словам нескольких владельцев садов из того района, они отправляли жалобы в горуправу. Ответа от чиновников не пришло.

Вице-мэр Нарвы по хозяйственным делам Олег Карпиков коротко ответил, что переговоров не было, но они планируются уже на следующей неделе. „В городе все просто: если наша дорога, то чистим и ремонтируем сами, а если не наша - то делаем уведомления, когда что-то не в порядке, - сказал Карпиков. - Enefit Power мы регулярно отправляем уведомления, чтобы они привели дорогу в порядок, но, видимо, у них нет никакого желания это сделать“.