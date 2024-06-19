Возможно, дорогу в Кулгу отремонтируют. Нарва начнет переговоры с Enefit Power(1)
Нарва и Enefit Power продолжительное время не могут договориться, кто будет ремонтировать дорогу рядом с холодным каналом на выезде из города. Она принадлежит Enefit Power, но ремонт не входит в ее планы. Город шлет уведомления компании, при этом ответственность на себя не берет. Возможно, ситуация изменится, потому что на следующей неделе наконец-то начнутся переговоры. Пока же, как и много лет, люди ездят по ямам, ругаются и переживают за свои машины.
Трещины, ямы, неровности, в некоторых местах просто грязь, потому что слой асфальта смыло, - так выглядит дорога в районе Кулгу, по которой много нарвитян ездит в свои сады. Дорога проходит вдоль улицы Kanali. По ней также ездит и общественный транспорт.
Александр, владелец сада, который находится рядом с так называемым холодным каналом рядом с Кулгу, позвонил журналисту RusDelfi и попросил разобраться, есть ли шансы того, что дорогу, ведущую к садам, отремонтируют. По его словам, ездить там - это убивать машину. Он не один раз обращался к председателю правления садовым товариществом, но получал в ответ примерно такие слова: „А вы зачем быстро ездите, вы ездите медленно, тогда сможете объехать ямы и не сломаете машину“.
Владимир, отец 9-летнего мальчика, волнуется не только за свою машину, но и за сына, когда тот ездит в округе садов на велосипеде. „Когда машины объезжают ямы, они выезжают на обочину, а там дети на велосипедах, они могут растеряться, ладно, если водитель внимательный и аккуратный, а если нет?“ - переживает Владимир.
Журналист отправил запрос в компанию Enefit Power AS, которой принадлежит дорога, и в департамент городского хозяйства горуправы Нарвы, поскольку по этой дороге ездит общественный транспорт и, по словам нескольких владельцев садов из того района, они отправляли жалобы в горуправу. Ответа от чиновников не пришло.
Вице-мэр Нарвы по хозяйственным делам Олег Карпиков коротко ответил, что переговоров не было, но они планируются уже на следующей неделе. „В городе все просто: если наша дорога, то чистим и ремонтируем сами, а если не наша - то делаем уведомления, когда что-то не в порядке, - сказал Карпиков. - Enefit Power мы регулярно отправляем уведомления, чтобы они привели дорогу в порядок, но, видимо, у них нет никакого желания это сделать“.
Действительно, желания у Enefit Power нет. Но это известная информация, которую электростанция не скрывает. В Enefit Power рассказали, что предприятие информировало горуправу Нарвы о возможности инициировать делопроизводство о передаче участка дороги в общественное пользование.
„Предприятие не находит возможным ремонт данной дороги, поскольку такие расходы не являются обоснованными для промышленного предприятия Enefit Power как для юридического лица“, - ответила пресс-служба Enefit Power. И добавила, что предприятие планирует обозначить дорогу дорожным знаком „частная дорога - проезд под личную ответственность“.
По словам вице-мэра, у города есть только один выход - забрать дорогу себе и самим отремонтировать.
„Они друг друга динамят, никто ничего делать не хочет, поэтому у нас сейчас стоит вопрос о приватизации этого участка, - поделилась мнением о сложившейся ситуации Оксана Корбут-Федулова, председатель правления садового товарищества Metsaonnid. - Я отправила запрос в Enefit Power, но мы можем приватизировать и ремонтировать только небольшой участок дороги, который находится со стороны Прибалтийской электростанции, рядом с нами“.
„Если город возьмется ремонтировать всю дорогу, то, конечно, мы готовы тоже участвовать в этом“, - добавила Оксана. По поводу приватизации Олег Карпиков ответил, что это возможно. „Обычно все просят нас ремонтировать, редко, когда сами готовы это делать, отдать можем, но когда дорога будет принадлежать городу,“ - сказал Карпиков.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.