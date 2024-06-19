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19.06.2024, 17:21

Ирина Эмбрих: „Я до сих пор не могу поверить, что выиграла золото“

 
Ирина Эмбрих
Ирина Эмбрих
ФОТО: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP | Scanpix

Чемпионка Европы Ирина Эмбрих, которой скоро исполнится 44 года, подтвердила, что будет продолжать выступать на соревнованиях до тех пор, пока есть на это силы и желание.

„В первые минуты я еще не осознавала того, что стала чемпионкой Европы. Было чувство восторга, – рассказала Эмбрих Delfi о своих первых эмоциях после победы в финале. - Я до сих пор не могу поверить, что выиграла золото. Я устала, это был долгий день, мы стартовали в девять утра. Я старалась немножко отдохнуть, где-то найти место, полежать, чтобы немного восстановиться. На улице и в зале достаточно жарко. Плюс у тебя костюм, в котором сложно вставать, ты сильно потеешь“.

Экспертов не удивило, что через 22 года после первой медали в командных соревнованиях и через 17 лет после последней индивидуальной медали Эмбрих вновь поднялась на пьедестал почета на чемпионате Европы, причем на высшую ступеньку. Эта медаль стала для Эмбрих 14-й в карьере, и теперь она является самым успешным олимпийским спортсменом Эстонии. За ней следуют фехтовальщица Юлия Беляева и гребцы Тыну Эндрексон и Аллар Рая с 12 медалями.

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