Ирина Эмбрих: „Я до сих пор не могу поверить, что выиграла золото“

„В первые минуты я еще не осознавала того, что стала чемпионкой Европы. Было чувство восторга, – рассказала Эмбрих Delfi о своих первых эмоциях после победы в финале. - Я до сих пор не могу поверить, что выиграла золото. Я устала, это был долгий день, мы стартовали в девять утра. Я старалась немножко отдохнуть, где-то найти место, полежать, чтобы немного восстановиться. На улице и в зале достаточно жарко. Плюс у тебя костюм, в котором сложно вставать, ты сильно потеешь“.