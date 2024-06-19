СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Германия, показавшая силу в матче открытия, обыгрывает Венгрию (1:0)

В первой половине первого тайма игра была равной, но немцы сумели воспользоваться ошибкой венгров и выйти вперед. На 22-й минуте центральный защитник венгерской сборной Орбан упал под давлением Гюндогана, который отдал передачу на Мусиала и последний отправил мяч в ворота. Вторая половина принадлежала Германии, но у Венгрии были свои шансы, а количество ударов по воротам составило 8:7 в пользу немцев, которые должны поблагодарить вратаря Мануэля Нойера, совершившего три отличных сейва.

До матча:

В матче открытия Германия была хороша. Уже в первом тайме они забили три мяча, а шотландцы остались в меньшинстве. Во втором тайме немцы забили еще два гола в ворота соперника, а между ними один - в свои. Матч закончился со счетом 5:1 в пользу хозяев турнира.

В игре первого круга против Швейцарии сборная Венгрии немного перенервничала. Доминик Собослаи, главная звезда сборной, был незаметен. Швейцарцы выглядели явно лучше, и Венгрия проиграла со счетом 1:3.

Поскольку венгры остались ни с чем в стартовом туре, им, вероятно, нужно постараться взять хотя бы одно очко в сегодняшней игре, чтобы попробовать попасть в число лучших команд, занявших третьи места, и выйти в плей-офф.

Турнирная таблица:

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