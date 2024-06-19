СЕЙЧАС | Чемпионат Европы — 2024: Хорватия сенсационно проигрывает Албании (0:1)

На 11-й минуте Лячи не очень сильно пробил головой в ближний угол, но вратарь хорватов Ливакович ошибся и мяч залетел в ворота.

До матча:

Стартовая игра Хорватии против Испании закончилась со счетом 0:3. Хотя итоговый счет похож на разгром, хорваты такого поражения точно не заслуживали. Временами они даже больше атаковали и были близки к тому, чтобы забить.

Албания агрессивно начала игру против Италии, поведя в счете уже на 23-й секунде благодаря голу Недима Байрами. Хотя албанцы упорно боролись на протяжении всей игры, более статусная сборная всё равно одержала победу. Италия в итоге выиграла со счетом 2:1 благодаря голам Алессандро Бастони и Николо Бареллы.

Хорватия - явный фаворит в сегодняшней игре, но первый матч Албании на турнире говорит о том, что легко хорватам точно не будет.

Турнирная таблица:

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