Зеленский: удары западным оружием по российской территории помогли замедлить российское наступление

По словам Зеленского, на ситуацию в Харьковской области повлияло уничтожение силами ВСУ российских позиций и пусковых установок близи границы.

„Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат“, — заявил президент Украины.