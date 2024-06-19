BBC News Русская служба
19.06.2024, 08:13

Зеленский: удары западным оружием по российской территории помогли замедлить российское наступление

 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ФОТО: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем очередном вечернем обращении, что продвижение российских войск на севере Харьковской области замедлилось благодаря разрешению стран Запада использовать западное оружие для ударов по приграничной российской территории, пишет Би-би-си.

По словам Зеленского, на ситуацию в Харьковской области повлияло уничтожение силами ВСУ российских позиций и пусковых установок близи границы.

„Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат“, — заявил президент Украины.

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