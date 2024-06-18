Эстонская шпажистка Ирина Эмбрих вышла в финал ЧЕ по фехтованию и гарантировала себе медаль впервые с 2007 года

В групповом предварительном турнире Эмбрих выиграла все пять матчей.

В 1/8 финала Эмбрих одолела украинскую шпажистку Елену Кривицкую (15:10), в 1/16-й - Тамару Гнами (15:11) из Венгрии, а в 1/32-й - литовку Лурде Грабовските.

В четвертьфинале Ирина Эмбрих взяла верх над представительницей Польши Александрой Ярецкой - 15:14. В полуфинале эстонская шпажиста оказалась сильнее итальянки Альберты Сантуччо (15:12).

В финале Эмбрих сразится с француженкой Ориан Майо-Бретон.

Последние индивидуальные медали Эмбрих завоевала в 2007 году, став бронзовым призером как Чемпионата Европы, так и Чемпионата мира.

За свою долгую карьеру 43-летняя спортсменка завоевала уже 14 медалей на титульных соревнованиях.

С 14 медалями Эмбрих является самым успешным олимпийским спортсменом Эстонии. За ней следуют фехтовальщица Юлия Беляева и гребцы Тыну Эндрексон и Аллар Рая с 12 медалями.

Всего в активе Эмбрих четыре золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Какую медаль он завоюет сегодня, станет ясно уже через несколько часов.

Свою первую медаль на чемпионатах мира Эмбрих завоевала 22 года назад, в 2002 году, когда в составе женской сборной Эстонии заняла второе место на чемпионате мира в Лиссабоне.

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