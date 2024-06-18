Кристина Каллас будет баллотироваться на пост председателя Eesti 200

„Сегодня я сказала членам партии, что на предстоящем конгрессе буду баллотироваться на пост председателя партии. Такая партия, как Eesti 200, Эстонии нужна. Это партия, которая сосредоточена на изменениях. Очень большой вопрос, который стоит перед нами, заключается в финансовой способности нашего государства. Наш долг очень быстро растет, и финансовая дисциплина у нас не очень хорошая. Очень важно сосредоточиться на приведении в порядок денежных вопросов нашего государства, потому что иначе через несколько лет мы не будем способны выплачивать ни пенсии, ни зарплаты учителям. Эстонии нужна такая партия, которая готова вносить изменения даже за счет своих рейтингов. Мы хотим проводить реформы в образовательной системе, нам нужно улучшать экономическую ситуацию - все это мы готовы делать, и для этого нужна такая партия как Eesti 200, и я готова ее возглавлять“, - заявила Каллас ERR.

Каллас призналась, что ее удивил сбор подписей Хендриком Террасом за перенос внеочередного конгресса партии с 31 августа на 7 июля: „В прошлый понедельник руководство партии приняло решение, что у нас будет чрезвычайный конгресс, который состоится 31 августа. На этом конгрессе будут выбраны новое правление и новый лидер партии. Почему 31 августа? Потому что, во-первых, до Иванова дня мы никак не успеваем, а, во-вторых, после этого люди уже запланировали все свои отпуска, то есть многие не могли бы участвовать в конгрессе“.

„7 июля я буду в командировке - у меня запланировано выступление на образовательном конгрессе в Германии. Маргус Цахкна 7 июля будет на встрече НАТО. То есть многие члены правления и члены, которые хотят баллотироваться в правление и в лидеры партии, в этот день будут за пределами Эстонии“, - пояснила она.

„Почему Хенрик Террас решил перенести конгресс на более ранние даты, для меня, как и для многих членов правления и членов партии, непонятно, - сказала Каллас. - Соответствующую информацию мы получили только вчера поздно вечером“.

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